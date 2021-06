Covid: università di Oxford e AstraZeneca avviano test per vaccino contro variante Beta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università di Oxford ha iniziato a testare su dei volontari un vaccino sviluppato con AstraZeneca contro la variante Beta del coronavirus, riscontrata inizialmente in Sudafrica, per valutarne l'efficacia. L'università ha fatto sapere in una nota che circa 2.250 partecipanti sarebbero stati reclutati dal Regno Unito, dal Sudafrica, dal Brasile e dalla Polonia come parte delle fasi II e III di questi studi clinici sull'essere umano. Il vaccino candidato utilizza la stessa tecnologia del cosiddetto "vettore virale" (adenovirus) utilizzata attualmente contro il Covid-19 in tutto il mondo. "Testare le dosi di richiamo dei vaccini esistenti e dei vaccini contro nuove varianti è importante per assicurarci di essere il più preparati possibile per stare al passo con la pandemia di coronavirus, soprattutto se il loro uso si rivelasse necessario", ha commentato il professor Andrew Pollard, direttore dell'Oxford Vaccine Group. I dati provvisori di questi studi clinici sono attesi entro la fine dell'anno e saranno presentati alle autorità di regolamentazione per la valutazione con un processo accelerato, si legge nella nota dell’Ateneo. (Rel)