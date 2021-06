Spagna: Acciona verso quotazione in Borsa nel mezzo delle difficoltà delle aziende rivali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procede il conto alla rovescia per l’offerta pubblica iniziale (Ipo) di Acciona Energia. Se non si presenteranno ostacoli di sorta, la società spagnola attivo nel comparto dell’energia rinnovabile debutterà in Borsa giovedì primo luglio per quella che si preannuncia la più grande Ipo in sei anni dopo quella effettuata da Aena, azienda del settore aeroportuale che controlla la maggior parte degli scali aerei del Paese. Tuttavia, riferisce il quotidiano “Cinco Dias”, il contesto in cui avverrà l’Ipo di Acciona è completamente diverso, visto che le società comparabili a quella iberica già quotate in Borsa hanno perso sino al 40 per cento del loro valore quest’anno. A ciò si aggiunga che altre aziende del settore delle energie rinnovabili in Spagna hanno annullato i loro debutti in Borsa, come Capital Energy o Opdenergy, mentre Gransolar ha scelto di puntare sulla ricerca di un acquirente, vista la mancanza di domanda. (Spm)