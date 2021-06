Burundi: attacco armato a due mezzi di trasporto, uccise almeno 18 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 18 passeggeri di due mezzi di trasporto pubblico sono morti in un'imboscata tesa la scorsa notte da uomini armati a Rutegama, nel Burundi centrale. Lo ha confermato il ministero dell'Interno, dello sviluppo comunitario e della pubblica sicurezza, definendo l'attacco "terroristico" e precisando che una decina di feriti sono stati trasportati negli ospedali delle province di Muramvya e Kibimba. Secondo il sito di informazione "Iwacu", la strada è stata bloccata con alcune pietre e quando alcuni passeggeri dei veicoli sono scesi per liberarla uomini armati sono piombati su di loro, aprendo il fuoco. I due veicoli, un autobus di tipo Toyota Hiace e un'auto Toyota Probox, sono stati crivellati di colpi prima di essere dati alle fiamme con a bordo i loro passeggeri. Fonti locali riferiscono che il personale della Croce Rossa e della Protezione Civile hanno trascorso l'intera notte nel tentativo di evacuare i feriti e recuperare i cadaveri. Un'imboscata simile è stata tesa la notte dello scorso 9 maggio a circa 4 chilometri di distanza dal capoluogo della stessa provincia di Muramvya, in un attacco che ha provocato 12 morti e diversi feriti. (Res)