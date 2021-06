Regno Unito: 400 attivisti accusano Starmer di inazione in vicenda del "settled status"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 400 attivisti del Partito laburista britannico hanno scritto al leader, Keir Starmer, definendo “imperdonabile” il silenzio della forza politica sulla vicenda del “settled status”. Le domande per il “settled status”, il permesso di lavoro e residenza concesso dal governo di Londra ai cittadini Ue residenti nel Regno Unito prima del primo gennaio 2021, data di uscita del Paese dall'Unione europea, scadranno il 30 giugno. Nella missiva, riportata dal "Guardian", gli attivisti avvertono delle terribili conseguenze per decine di migliaia di europei che, secondo loro, subiranno le problematiche derivanti dalla presentazione della richiesta e dovranno fare affidamento sulla “benevolenza” del ministero dell’Interno britannico. Nella lettera si sollevano anche dei timori su quelle altri milioni di persone che hanno solo uno status temporaneo e potrebbero subire un approccio ostile da parte dei funzionari del governo. “I laburisti non hanno detto o fatto abbastanza per questa situazione”, si legge nella lettera, da cui emergerebbe come il partito non si sia sbilanciato nella questione per non sembrare troppo a favore della Brexit. (segue) (Rel)