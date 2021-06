Sociale: Campidoglio, centro Monte Libretti chiude, gestore non ha partecipato a bandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La volontà di chiudere il centro di accoglienza in via Monte Libretti non è attribuibile a Roma Capitale, bensì alle scelte operate dall'ente che sta gestendo la struttura. Lo comunica in una nota il Campidoglio. "A tale ente era ben noto, al contrario di quanto alcuni stanno affermando in queste ore, che il contratto d'appalto, con scadenza il 30 giugno 2021, non era prorogabile in termini di legge e, dunque, qualsiasi atto di proroga sarebbe stato illegittimo - si legge nella nota -. A fronte di ciò, tale ente non ha partecipato alla procedura di appalto per l'aggiudicazione dell'emergenza climatica, che è attualmente in corso. La volontà di non partecipare a questo nuovo bando per l'accoglienza di persone senza dimora è una scelta prettamente aziendale, che per nessuna ragione può infangare l'operato nell'interesse pubblico e a sostegno delle persone più fragili di Roma Capitale. (segue) (Com)