Sociale: Campidoglio, centro Monte Libretti chiude, gestore non ha partecipato a bandi (3)

- "Riteniamo inaccettabile e quanto mai allarmante che la scadenza naturale di un contratto d'appalto con un soggetto privato possa essere usata come motivo di linciaggio mediatico - dichiara l'assessora alla persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì -. Come è noto e stabilito dalla legge, a tutela del benessere della collettività, la Direzione Accoglienza ed Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale affida le strutture di accoglienza esclusivamente con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di imparzialità, trasparenza e buon andamento della gestione dei servizi e delle risorse pubbliche. È dunque da escludere, in base a questi principi fondamentali posti a tutela dei servizi pubblici e dell'interesse collettivo, un diritto inteso come 'acquisito' da parte dei gestori di tali appalti", conclude l'assessore. (Com)