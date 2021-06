Milano: De Corato, bollettino di guerra nelle zone della movida e pochi agenti nttp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli episodi di cronaca avvenuti la notte scorsa a Milano, l'assessore regionale alla sicurezza e consigliere comunale di Fd'I Riccardo De Corato sotttolinea: "come ormai accade tutti i fine settimana, si registra un vero e proprio bollettino di guerra nelle zone della Movida. C'è stata una rissa in piazza XXIV Maggio con un gruppo di giovani immigrati che hanno lanciato bottiglie contro i carabinieri arrivati per disperderli. Un italiano di 19 anni è stato anche arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale per aver lanciato delle bottiglie di vetro. Circa nelle stesse ore, un autista Atm veniva minacciato da un 34enne italiano che dava in escandescenze e danneggiava il mezzo. E' questo il controllo di cui si vanta il sindaco Sala? E' questa la sicurezza di cui parla per Milano?". "Quando il centrodestra guidava Milano – ricorda de Corato - avevamo vietato tassativamente il consumo di bevande in vetro fuori dai locali e i controlli erano rigorosissimi proprio per evitare le scene di guerriglia a cui stiamo assistendo oggi. Per quanto riguarda invece la sicurezza sui mezzi pubblici, col centrodestra il nttp contava su 50 agenti in servizio giorno e notte, ora con Sala ce ne sono 14. Non è accettabile", conclude l'assessore regionale lombardo (Com)