Regno Unito: nove arresti negli ultimi due giorni di proteste a Londra

- Nove persone sono state arrestate durante le manifestazioni in corso fra ieri e oggi a Londra. È quanto riferito da Scotland Yard, la polizia metropolitana della capitale britannica. Ieri a Westminster, Lambeth e Southwark si sono svolte manifestazioni contro le chiusure imposte per il Covid-19 e il cambiamento climatico oltre ad alcune altre proteste minori. La polizia ha arrestato tre persone durante le proteste di sabato, mentre altre cinque, attivisti di Extinction Rebellion, sono finiti in manette dopo aver scaricato del letame di fronte alla sede londinese del quotidiano “Daily Mail”. Quattro dei cinque sono stati ulteriormente trattenuti. Una sesta persona è stata arrestata dopo che la polizia ha identificato un uomo di 54 anni che ha tentato di scaricare letame da un camion vicino a Buckingham Palace. L'uomo è stato trattenuto con l'accusa di guida pericolosa. (Rel)