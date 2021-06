Vaticano-Usa: dipartimento di Stato, partner per affrontare cambiamento climatico e diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si sono detti inoltre disponibili a collaborare con la Santa Sede per combattere la tratta di esseri umani. “La tratta di esseri umani è una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. I trafficanti minano lo stato di diritto e violano la dignità umana, derubando donne, bambini e uomini della loro libertà. La Santa Sede e gli Stati Uniti condividono un comune impegno nella lotta alla tratta di esseri umani e la Santa Sede è un partner prezioso nello sforzo globale per prevenire questo crimine efferato”, si legge nella nota del dipartimento di Stato Usa. (Nys)