Covid: assessore Lazio, entro 8 agosto 70 per cento popolazione sarà immunizzato

- Nel Lazio entro l'8 agosto il 70 per cento della popolazione sarà immunizzato. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Il 40 per cento degli over 18 dell'intera popolazione ha completato il percorso vaccinale. Il Lazio prima regione italiana per dosi somministrate in percentuale sulla popolazione con l'88 per cento - ribadisce l'assessore -. Superati 5 milioni di dosi somministrate e quasi 2 milioni di seconde dosi", conclude D'Amato. (Rer)