Germania: Scholz (SpD), è giusto che chi guadagna di più paghi più tasse

- Alleviare il carico fiscale sulla popolazione tedesca, ma anche tasse più alte per chi guadagna di più. Queste le proposte del candidato alla cancelleria del Partito socialdemocratico (SpD), Olaf Scholz, in un’intervista all’edizione domenicale del quotidiano “Bild”. "Penso che sia giusto che qualcuno con un reddito così alto come il mio paghi più tasse", ha detto Scholz. I single dovrebbero quindi pagare l'aliquota massima imposta dal loro partito solo se il loro reddito annuo lordo supera i 100 mila euro, mentre alle persone sposate dovrebbe essere applicata la “quota massima futura” superiore a 200 mila euro. Nel complesso, secondo Scholz, l’SpD vuole alleviare il carico sul 96 per cento dei contribuenti attraverso un concetto di tassazione che prevede un aumento dell'aliquota massima al 45 per cento che renderà l’imposizione fiscale più cara solo per coloro con guadagni molto elevati. Parlando del suo stipendio annuo lordo, pari a 200 mila euro, Scholz ha dichiarato: "Con il mio stipendio siete ricchi in Germania". Per quanto riguarda le pensioni, il candidato dell’SpD in caso di governo guidato da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) “il livello delle pensioni diminuirà”. "Questo non accadrà con me. Garantisco un livello pensionistico stabile del 48 per cento", ha detto Scholz secondo cui "se ci saranno molti posti di lavoro con salari dignitosi in Germania, la pensione sarà assicurata". (segue) (Geb)