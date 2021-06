Germania: Scholz (SpD), è giusto che chi guadagna di più paghi più tasse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scholz ha criticato aspramente il concetto di tassazione di Cdu e Csu. Nel contrasto alla crisi del coronavirus, lo Stato ha contratto più di 400 miliardi di debiti, che dovranno essere ripagati a partire dal 2023. "E in questa situazione, Cdu e Csu vogliono ridurre in modo massiccio le tasse per le persone con redditi alti e le aziende con alti profitti", ha criticato Scholz. I piani del candidato cancelliere dell'Unione Armin Laschet costeranno "almeno 30 miliardi di euro all'anno e senza alcun contro finanziamento", ha detto Scholz. Questo calcolo funzionerà solo "se si tagliano in maniera massiccia i benefici, ad esempio in caso di pensionamento, rinunciando a investimenti importanti". Entrambe queste misure, tuttavia, per il candidato cancelliere dell’Spd sarebbero "sbagliate per il Paese". (Geb)