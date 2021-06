Repubblica Ceca-Russia: ministro Esteri Kulhanek, relazioni dovrebbero basarsi su pragmatismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni fra la Repubblica Ceca e la Russia dovrebbero basarsi sul rispetto reciproco e il pragmatismo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ceco, Jakub Kulhanek, nel corso di un briefing con la stampa. "È impossibile immaginare di non avere relazioni con la Russia, ma dovrebbero essere costruite sul rispetto reciproco e, per quanto possibile, dovrebbero essere pragmatiche. La decisione sulla direzione in cui si svilupperanno queste relazioni, a mio avviso, dovrebbe emergere prima della nascita del nuovo governo (che emergerà dalle elezioni parlamentari dell’8 e 9 ottobre prossimi)”, ha detto il ministro. Secondo Kulhanek, uno dei presupposti per un serio dialogo politico tra la Repubblica Ceca e la Federazione Russa dovrebbe essere l'esclusione di Prata dall'elenco dei paesi ostili alla Russia. Attualmente, secondo il capo della diplomazia, proseguono i dibattiti di natura amministrativa e tecnica con la parte russa in relazione a una forte riduzione del personale dell'ambasciata russa a Praga e della sede diplomatica ceca a Mosca, nonché di alcune altre istituzioni di entrambi i paesi. Secondo Kulhanek, un certo numero di partner stranieri ha offerto assistenza alla Repubblica Ceca in quest’attività. "Al momento siamo giunti alla conclusione che non approfitteremo di queste proposte", ha detto il ministro. (Vap)