Regno Unito: vietate attività della piattaforma di scambio criptovalute Binance

- La Financial Conduct Authority (Fca), l'autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito, ha ordinato a Binance di interrompere tutte le sue attività regolamentate e ha imposto requisiti rigorosi a a uno dei più importanti sistemi di scambio di criptovalute del mondo. Come riferisce il “Financial Times”, l'intervento dell’Fca è uno dei più significativi che un regolatore di questo tipo a livello globale abbia messo in atto nei confronti di Binance, una società tentacolare di asset digitali con filiali in tutto il mondo. Binance ora ha tempo fino a mercoledì sera per confermare di aver rispettato le richieste dell'organismo di vigilanza. L'intervento è un segno di come i regolatori stiano reprimendo l'industria delle criptovalute per le preoccupazioni relative al suo potenziale ruolo in attività illecite come il riciclaggio di denaro e le frodi e per la scarsa protezione dei consumatori. Binance è uno degli operatori più importanti nel mercato emergente delle criptovalute, che offre un'ampia gamma di servizi ai clienti di tutto il mondo, incluso il trading di dozzine di divise digitali, futures, opzioni, token azionari, nonché conti di risparmio e prestiti. Secondo i dati del portale specializzato “TheBlockCrypto”, il mese scorso Binance ha registrato volumi di scambio di criptovalute equivalenti a 1.500 miliardi di dollari. (Rel)