Libia: presidente Alto consiglio di Stato, Saif al Islam Gheddafi è “vivo e libero”

- Il capo dell'Alto Consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, ha rivelato di avere informazioni e prove che Saif al Islam Gheddafi, figlio di Muammar Gheddafi, è vivo e libero. Al Mishri ha affermato in un discorso diramato tramite l’applicazione “Clubhouse” di aver contattato persone che hanno incontrato Saif al Islam Gheddafi i quali hanno affermato che il figlio del defunto leader libico sarebbe libero. Le dichiarazioni di Al Mishri, membro del partito Giustizia e costruzione legati ai Fratelli Musulmani, giungono mentre si susseguono le voci di una possibile candidatura di Saif al Islam Gheddafi alle prossime elezioni presidenziali del 24 dicembre, tuttavia ad oggi in Libia non vi è ancora una legge elettorale e diversi analisti non escludono una norma per escludere il figlio dell’ex rais dalla vita politica. (segue) (Lit)