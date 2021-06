Libia: presidente Alto consiglio di Stato, Saif al Islam Gheddafi è “vivo e libero” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gheddafi non appare in pubblico dal 2011 dopo essere stato catturato nel deserto libico dai ribelli in seguito al rovesciamento e alla successiva uccisione di suo padre. Nel 2015 Saif al Islam Gheddafi viene condannato a morte, ma liberato nel 2017 e vivrebbe nascosto nella città nordoccidentale di Zintan. L’11 giugno scorso fonti vicine a Gheddafi hanno riferito al quotidiano britannico “The Times” che il figlio dell’ex rais libico sarebbe pronto a tornare alla vita pubblica e presto rilascerà una dichiarazione in tal senso. Tuttavia, qualsiasi tentativo di rientrare nella vita pubblica rischia di essere complicato da mandati d'arresto in sospeso emessi sia in Libia che dalla Corte penale internazionale. (Lit)