Bosnia: Dodik, "Corridoio della vita" operazione storica del nostro esercito

- "Corridoio della vita" è stata una delle operazioni storiche e fra le più significative dell'esercito della Republika Srpska (entità serba della Bosnia) e ha un grande valore storico. Lo ha detto il membro della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, a “Nezavsine novine” in occasione della ricorrenza dell’operazione nota a livello internazionale come “Operation Corridor 92”. L’Operazione è stata la più grande condotta durante la guerra in Bosnia dall'esercito della Republika Srpska contro le forze del Consiglio croato di difesa e l'esercito croato (HV) nella regione di Bosanska Posavina, nel nord della Bosnia-Erzegovina, tra il 24 giugno e il 6 ottobre del 1992. L'obiettivo dell'offensiva era ristabilire un collegamento stradale tra la città di Banja Luka, nell'ovest del Paese, e le parti orientali del territorio controllata dai serbi bosniaci. (Seb)