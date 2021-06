Usa-Sudan: Blinken a colloquio con premier Hamdok, focus su processo di pace e riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok per discutere i progressi nel raggiungimento della pace e nell'attuazione di riforme politiche, di sicurezza ed economiche. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota, precisando che le autorità hanno anche discusso della stabilità regionale, dell'attuazione degli accordi di pace del Sudan e dell'impegno sudanese a normalizzare le relazioni con Israele. Il Segretario ha riaffermato il sostegno degli Stati Uniti al premier Hamdok e al governo di transizione a guida civile, discutendo inoltre della nuova iniziativa del primo ministro per rafforzare l'unità nazionale e attuare misure per creare un consiglio legislativo, riformare le forze armate sudanesi e integrare altre forze al suo interno come un esercito professionale e fornire giustizia e responsabilità. (Nys)