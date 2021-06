Egitto-Qatar: ministro Esteri egiziano, Paesi desiderosi di normalizzare pienamente relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Qatar sono entrambi “desiderosi di normalizzare pienamente le loro relazioni” dopo l’accordo raggiunto ad Al Ula che ha posto fine all’embargo contro Doha avviato nel giugno 2017 dal Cairo insieme a Arabia Saudita, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, in un’intervista al programma televisivo “Kelma Akhira” mandato in onda sull’emittente “On E”. Il responsabile della diplomazia egiziana ha dichiarato che “la maggior parte delle questioni in sospeso e le tensioni che si erano verificate nelle relazioni durante gli anni del boicottaggio sono finite”.(Res)