Difesa: Albania, dopo due mesi si è conclusa l'esercitazione Defender-Europeo 21

- L'esercitazione militare congiunta Usa-Nato Defender-Europe 21 si è conclusa dopo due mesi di operazioni e le forze statunitensi sono state ridistribuite negli Stati Uniti. In Albania, come riferisce "Exit news", le operazioni sono iniziate il 26 aprilre con lo sbarco a Durazzo di varie unità e mezzi militari. Nel Paese balcanico, inoltre, sono state condotte varie operazioni militari sono state condotte da migliaia di truppe statunitensi e albanesi in varie località dell'Albania durante il mese di maggio. Secondo Us Army Europe and Africa, più di 28 mila forze provenienti da 26 nazioni hanno partecipato all'esercitazione e condotto "operazioni simultanee in più di 30 aree di addestramento" in 12 Paesi ospitanti nei Balcani, nel Baltico, nel Mar Nero, e in Africa. (Alt)