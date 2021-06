Medio Oriente: Egitto, Giordania e Iraq concordi nel rafforzare il coordinamento trilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare il coordinamento trilaterale tra Egitto, Giordania e Iraq per affrontare le sfide “senza precedenti” che minacciano la regione del Medio Oriente. È quanto emerge dalla dichiarazione congiunta diramata oggi dai tre Paesi al termine del vertice tripartito organizzato a Baghdad a cui hanno preso parte il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, il re di Giordania Abdullah II e il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi. Quello avvenuto oggi nella capitale irachena è il quarto vertice tra i leader dei tre Paesi del meccanismo di cooperazione lanciato al Cairo nel marzo 2019. Il vertice odierno si è tenuto dopo due rinvii: il primo per via di un tragico scontro fra treni avvenuto in Egitto lo scorso 26 marzo, il secondo a seguito della congiura contro re Abdullah sventata in Giordania lo scorso aprile. Il vertice di Baghdad è stata anche l’occasione per la prima visita in Iraq di un presidente egiziano in 30 anni. (segue) (Res)