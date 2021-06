Medio Oriente: Egitto, Giordania e Iraq concordi nel rafforzare il coordinamento trilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si evince dalla dichiarazione finale del vertice, le parti hanno discusso i modi per rafforzare la cooperazione trilaterale in vari campi e intensificare il coordinamento alla luce degli ultimi eventi nella regione che sta vivendo sfide "senza precedenti" che minacciano la sicurezza dei paesi arabi e del Medio Oriente. I leader hanno anche discusso le opzioni per sviluppare la cooperazione nell'economia e gli investimenti al fine di avviare una nuova fase della cooperazione strategica. I partecipanti al vertice hanno anche discusso di una serie di crisi nella regione, in particolare quella israelo-palestinese, e hanno espresso sostegno ai palestinesi nella loro intenzione di difendere i loro diritti a creare uno Stato indipendente e hanno anche sottolineato il ruolo dell'Egitto, che ha fornito un importante sostegno per porre fine all’escalation di violenza nella Striscia di Gaza. Durante il vertice è stato inoltre esaminato il dossier della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) e la lotta al terrorismo. "I leader hanno sottolineato l'importanza di rafforzare il coordinamento tra i tre Paesi sui problemi della regione alla luce degli eventi regionali e mondiali che richiedono cooperazione per affrontare sfide e minacce comuni, soprattutto tenendo conto degli interventi nella regione che minacciano i Paesi arabi”, si legge nella dichiarazione congiunta. (Res)