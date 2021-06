Afghanistan: governo Pakistan minaccia di chiudere i confini se violenze continueranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Pakistan chiuderà i suoi confini all'Afghanistan se i talebani prenderanno il controllo del Paese, in preda a crescenti violenze dopo il ritiro delle forze internazionali dal territorio. Lo ha dichiarato oggi il ministro per gli Affari esteri del Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, osservando che il suo Paese ha già accolto 3,5 milioni di rifugiati afgani nel corso degli anni, ma non ne accetterebbe più. "Non possiamo sopportarne di più, dovremo chiudere il nostro confine, dobbiamo salvaguardare il nostro interesse nazionale", ha detto Qureshi citato dal quotidiano "The Star", aggiungendo che il Pakistan continuerà i suoi sforzi diplomatici per la pace nel Paese e accoglierà un governo democraticamente eletto. Nel corso del suo briefing settimanale con la stampa, il ministro ha osservato che dopo il ritiro delle forze internazionali la violenza e l'illegalità potrebbero ora tornare a regnare in Afghanistan.(Res)