Balcani: ministro Esteri ceco, regione sarà priorità durante nostra presidenza Consiglio Ue

- I Balcani occidentali saranno una delle priorità della presidenza ceca dell'Unione europea nella seconda metà del 2022, con particolare attenzione alla Serbia e al Montenegro. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco Jakub Kulhanek all'agenzia di stampa ceca “Ctk”. "Lo vedrei come un successo se potessimo annunciare le date in cui Serbia e Montenegro potrebbero entrare nell'Ue", ha detto Kulhanek. I progressi nell'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali, ha affermato il capo della diplomazia ceca, sono il primo dei tre obiettivi di politica estera della Repubblica Ceca durante la presidenza di turno del Consiglio Ue. Il ministro ha sottolineato che non sarà possibile raggiungere una grande svolta in quel periodo, ma sarà possibile comunque raggiungere dei progressi e Praga farà il possibile per favorire l’integrazione europea dei Balcani. (Vap)