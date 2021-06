Israele-Polonia: scontro Gerusalemme Varsavia su riforma delle "reprivatizzazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri israeliano ha convocato oggi l’ambasciatore di Polonia, Marek Magierowski, protestare contro il progresso della legislazione polacca che dovrebbe rendere più difficile per gli ebrei recuperare le proprietà sequestrate dagli occupanti nazisti tedeschi e tenute dai governanti comunisti polacchi nel dopoguerra. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Yedioth Ahronoth”. "Ci sarà un impatto sulle relazioni tra i Paesi, ma non è troppo tardi per tornare al dialogo sulla questione del ripristino delle proprietà", ha dichiarato il direttore del ministero degli Esteri dello Stato di Israele, Alon Bar. (segue) (Res)