Covid: Raggi, da domani all'aria aperta senza mascherine, ma non abbassiamo guardia

- Da domani tutta Italia sarà in zona bianca e sarà possibile stare all'aria aperta senza mascherine. "È un primo passo importante verso la normalità ma facciamo sempre attenzione e non abbassiamo la guardia". Lo scrive in un post su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ringraziando "le donne e gli uomini della polizia locale di Roma Capitale per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della sicurezza dei cittadini", conclude la sindaca. (Rer)