Francia: elezioni amministrative, alle 17:00 affluenza al 27,89 per cento

- Alle 17:00 solo il 27,89 per cento degli elettori ha partecipato al secondo turno delle elezioni amministrative in corso oggi in Francia. Il dato è in leggero aumento rispetto al primo turno svoltosi domenica scorsa, quando la partecipazione alle procedure di voto si era attestata al 26,72 per cento alla stessa ora. Questa scarsa affluenza è particolarmente evidente se confrontata con quella delle ultime elezioni regionali: nel 2015, infatti, il 50,54 per cento degli elettori si era presentato ai seggi elettorali alle 17:00, un dato in crescita rispetto al 43,47 per cento del 2010 e simile al 51,24 del 2004. (Frp)