Kosovo: premier Kurti con ex inviato Ue Marshallplan, focus su dialogo con Serbia (2)

- Il presidente del Parlamento di Pristina, Glauk Konjufca, ha detto nei giorni scorsi che la Serbia usa "doppi standard" nel processo di dialogo insistendo sull'attuazione di alcuni accordi e facendo finta che non esistano altre questioni. In un dibattito di una commissione parlamentare a Pristina, Konjufca ha sottolineato che la Serbia insistite sulla necessità di creare l'Associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo mentre non intende procedere con l'attuazione dell'accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi. Le istituzioni kosovare, a suo modo di vedere, dovrebbero valutare tutti gli accordi raggiunti fino ad ora arrivando ad un maggiore coinvolgimento delle commissioni parlamentari nel processo di dialogo tra Pristina e Belgrado. (segue) (Alt)