Kosovo: premier Kurti con ex inviato Ue Marshallplan, focus su dialogo con Serbia (6)

- Secondo il presidente serbo Vucic, il premier kosovaro Kurti è venuto alla tappa di dialogo Belgrado-Pristina "per chiedere quando" la Serbia riconoscerà il Kosovo. "La mia risposta è stata 'mai', e allora è esploso", ha dichiarato Vucic parlando ai giornalisti dopo l'incontro a Bruxelles. Il capo dello Stato ha affermato che Kurti è venuto a Bruxelles "per dire che non sarebbe stato d'accordo su nulla". Il presidente serbo ha aggiunto di aver visto molta "irresponsabilità e frivolezza". Vucic ha osservato di non avere mai partecipato "ad un incontro del genere", che non ha nulla a che fare con la realtà e la responsabilità. La Serbia, ha proseguito Vucic, farà del suo meglio per continuare il dialogo. A questo proposito il presidente serbo ha reso noto che è stato concordato che a fine luglio si terrà una nuova tappa del dialogo. "Non so cosa dire, ad essere sincero penso che la lunghezza dei colloqui parli anche dei risultati, si è concordato di proseguire il dialogo a fine luglio, spero che questa sia una cosa importante che possa garantire pace e stabilità. Tutto il resto è superfluo commentarlo", ha sottolineato Vucic. (segue) (Alt)