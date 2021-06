Kosovo: premier Kurti, Italia sostiene processo di integrazione in Ue e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è una forte sostenitrice e promotrice del processo di integrazione euro-atlantico del Kosovo. Lo ha affermato il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, in un post su Twitter commentando la visita di ieri del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in Kosovo. "Piacere di ricevere il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio a Pristina. L'Italia è una forte sostenitrice e promotrice del processo di integrazione euro-atlantico del Kosovo e i nostri due Paesi hanno un'eccellente cooperazione in molti settori. Ci siamo impegnati ad aumentare le nostre relazioni economiche e commerciali", ha scritto Kurti. "Ho accolto con favore il suo discorso di ieri nel nostro Parlamento e sottoscrivo la sua visione di tre pilastri per i Balcani occidentali: democratizzazione attraverso lo stato di diritto, sicurezza attraverso l'adesione alla Nato e prosperità e unità dell'Europa attraverso l'adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea", ha aggiunto. (segue) (Alt)