Balcani: Di Maio, Italia torna ad essere centrale nei principali dossier internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ultima tappa della due giorni nei Balcani, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è intervenuto ieri all'Assemblea parlamentare del Kosovo. "È stato un momento importante, che ha testimoniato la solidità delle relazioni tra i nostri Paesi", scrive Di Maio su Facebook. "Non è un caso se questi rapporti sono così forti, alla base ci sono accordi ben precisi, come quello firmato ieri in occasione della mia visita. Uno strumento che aiuterà le aziende italiane a essere più presenti nel mercato kosovaro e alle aziende kosovare di guardare all'Italia come base per la loro internazionalizzazione ed integrazione nel mercato unico europeo", aggiunge. "A Belgrado, durante gli incontri bilaterali con le autorità locali, ho avuto modo di ribadire il forte sostegno dell’Italia al percorso di integrazione europea della Serbia. Sul piano delle relazioni economico-commerciali, nonostante la flessione dovuta alla pandemia, il nostro interscambio è stato di quasi tre miliardi di euro nel 2020 e nel primo trimestre di quest’anno vediamo dei segnali di crescita", sottolinea il titolare della Farnesina. "Non ci fermiamo e continuiamo a dare il massimo, l’Italia è tornata ad essere centrale nei principali dossier internazionali, come quello libico che stiamo discutendo proprio oggi alla Conferenza di Berlino", conclude Di Maio. (Res)