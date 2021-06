Kosovo: premier Kurti, sì a discussione con Belgrado su relazioni ma non su status del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo e la Serbia discuteranno delle loro relazioni nel dialogo, ma non dello status del Kosovo. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo Albin Kurti in un'intervista all'emittente pubblica francese in occasione della sua visita in Francia, dove ieri ha incontrato il presidente Emmanuel Macron. "La Serbia vuole sapere cosa possiamo dare in cambio del suo riconoscimento, ma non possiamo ignorare l'elefante nella stanza, che è il riconoscimento reciproco. Sta a Belgrado decidere quando lo farà. L'indipendenza del Kosovo, la sua integrità territoriale, sovranità statale, funzionamento, non sono in discussione", ha detto Kurti dopo l'incontro avuto con Macron a Parigi. Kurti ha anche parlato del processo di liberalizzazione dei visti e che, sebbene la Francia non abbia fornito assicurazioni di sostenere una decisione positiva, il Kosovo ha compiuto notevoli progressi negli ultimi mesi nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. "Alla fine della giornata, dobbiamo rafforzare la nostra casa, il nostro Paese, spero che anche i nostri amici nell'Ue aiutino a porre fine a questa ingiustizia nei confronti dei nostri cittadini", ha affermato. (segue) (Alt)