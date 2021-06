Honduras-Israele: presidente Hernandez a Gerusalemme per inaugurare ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Honduras, Juan orlando Hernandez, è oggi in Israele per inaugurare l'ambasciata del suo paese a Gerusalemme. Il capo dello Stato, atterrato ieri sera all'aeroporto internazionale Ben Gurion, ha incontrato il presidente Reuvén Rivlin, cui ha ribadito che "la decisione di aprire l'ambasciata del nostro Paese a Gerusalemme è una decisione spiritualmente molto importante". L'Honduras apre la sede diplomatica principale nella città Santa, come già avevano fatto nel 2018 gli Stati Uniti e il Guatemala e, quest'anno, il Kosovo. Successivamente Hernandez ha incontrato il primo ministro Naftali Bennett, con cui - ha scritto su twitter - "speriamo di continuare a costruire la solida relazoine bilaterale". Il presidente ha ricordato che dall'assunzione dell'incarico, nel 2014, l'Honduras "ha cambiato il suo orientamento di voto alle Nazioni Unite "diventando uno dei due paesi dell'America latina e uno dei cinque nel mondo che si è astenuto più volte nelle risoluzioni cui si oppone Israele". Nel settembre 2019 l’Honduras aveva aperto a Gerusalemme un ufficio commerciale con status diplomatico. Il nuovo ufficio ha funzionato di fatto come estensione dell’ambasciata del paese a Tel Aviv. La mossa seguiva quella degli Stati Uniti, che nel maggio 2018 hanno trasferito la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, provocando l’indignazione del mondo musulmano.(Res)