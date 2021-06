Sicurezza: Lamorgese, Scuola perfezionamento Polizia modello unico in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso l'anno accademico 2020-2021 della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia. Questa mattina hanno partecipato alla cerimonia di chiusura presso l'Auditorium dedicato al prefetto Carlo Mosca, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il capo della polizia Lamberto Giannini. Nell'occasione - si legge in una nota del Viminale - i frequentatori del XXXVI corso di Alta formazione hanno ricevuto il diploma e il distintivo del corso nonché il diploma del master universitario di secondo livello. Agli uditori provenienti da Albania, Kosovo, Niger, Brasile e Stati Uniti d’America i relativi attestati sono stati consegnati dai rispettivi rappresentanti diplomatici presenti all’evento. "Questa scuola", ha affermato il ministro nel suo intervento, "rappresenta un centro didattico di eccellenza, modello unico in Europa per la formazione delle Forze di polizia in una prospettiva interforze, alimentando in tal modo, anche sul piano della specializzazione scientifico-professionale, la cultura del coordinamento e la costruzione di un comune sentire". (segue) (Com)