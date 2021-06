Usa-Italia: dipartimento di Stato, nostri Paesi "partner e alleati", rafforzare "eccellente cooperazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Gli Stati Uniti e l'Italia sono "stretti partner e alleati" e Washington auspica di rafforzare "l'eccellente cooperazione" tra i due Paesi, "sia come alleati nella Nato che come partner economici di lunga data". E' sotto questi auspici che si apre oggi la visita del segretario di Stato Usa Antony Blinken a Roma e a Matera, riferisce in una nota il dipartimento di Stato Usa, nella quale definisce l'Italia "un alleato chiave della Nato, un leader e garante della sicurezza nella comunità internazionale e un partner affidabile". L'Italia svolge un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza transatlantica, in particolare nell'assicurare il fianco meridionale della Nato e attraverso la sua partecipazione alle missioni Onu e Nato in Iraq, Kosovo, Libano e Afghanistan - si legge ancora nel testo, in cui Washington riconosce inoltre all'Italia "un ruolo importante nello schierare il sostegno internazionale per il progresso in Libia".