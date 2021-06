Regno Unito: ministero Salute, indagini su trafugamento video bacio fra Hancock e sua assistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute britannico ha aperto un’indagine per capire come sono trapelate le immagini e i filmati che mostrano l’oramai ex ministro, Matt Hancock, mentre bacia la sua assistente, Gina Coladangelo. Lo ha detto il ministro britannico per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis, all’emittente televisiva “Bbc”. "Dobbiamo capire come è successo e come affrontarlo", ha detto Lewis. Hancock, sposato e con tre figli, è stato costretto a dimettersi per l’accaduto, dato anche che le effusioni con la sua assistente rappresentano anche una violazione delle linee guide da lui stesso impostate per contenere i contagi di Covid-19. Secondo il noto tabloid “The Sun”, le immagini proverrebbero da "un informatore preoccupato di Whitehall" e che le immagini che ritraggono Hancock e Coladagendlo sono state scattate all’interno della sede del ministero della Sanità il 6 maggio scorso. È chiaro che il trapelare di immagini provenienti da un ufficio governativo pone degli interrogativi sulla sicurezza istituzionale. "Dobbiamo preoccuparci del fatto che qualcuno sia stato in grado di prendere possesso di una registrazione dall'interno di un edificio governativo", ha detto Lewis. (Rel)