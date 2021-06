Covid: Figliuolo, governo cauto su Stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato d'emergenza teoricamente finisce a fine luglio però penso che il governo sia molto cauto. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo a Domenica In, confermando la sua disponibilità finché ci sarà bisogno della struttura. "Credo che un po' ancora la struttura commissariale andrà avanti", ha aggiunto Figliuolo, che ha poi esortato i giovani ad andare in discoteca in modo responsabile. "I giovani devono poter tornare in discoteca con atteggiamento responsabile e con il green pass", ha affermato il commissario.(Rin)