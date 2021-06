Auto: Zellmer (VW), non venderemo più motori a combustione in Europa entro il 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il marchio VW, controllata del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen, smetterà di vendere auto con motore a combustione in Europa tra il 2033 e il 2035 per passare ai veicoli elettrici. Lo ha dichiarato il direttore delle vendite di VW, Klaus Zellmer, in un'intervista all’edizione domenicale del quotidiano bavarese “Muenchner Merkur”. "Renderemo la nostra intera flotta a zero emissioni di CO2 entro il 2050 al più tardi", ha dichiarato Zellmer. “In Europa lasceremo il mercato dei veicoli a motore a combustione tra il 2033 e il 2035”, ha spiegato il dirigente, mentre ci vorrà più tempo per i mercati extraeuropei. Ci vorrà leggermente più tempo per “Stati Uniti e Cina”, mentre “in Sud America e in Africa, a causa della mancanza di condizioni quadro e delle infrastrutture politiche, ci vorrà un po' più di tempo", ha aggiunto. “Come produttore di massa, VW deve adattarsi a diverse velocità di trasformazione in varie regioni. I nostri concorrenti che vendono veicoli principalmente in Europa, per esempio, dovranno sicuramente affrontare una trasformazione molto meno complessa”, ha spiegato Zellmer. Sotto la pressione di standard antinquinamento sempre più severi, le case automobilistiche globali stanno definendo i propri programmi di rilascio dei motori a combustione. Il marchio VW aveva già annunciato all'inizio dell'anno di raggiungere entro il 2030 una quota del 70 per cento di elettrico nelle sue vendite in Europa. L'intero gruppo ha pianificato di investire 46 miliardi di euro in cinque anni nella produzione elettrica. (Geb)