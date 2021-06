© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio è la prima regione in Italia per cure con anticorpi monoclonali: "per i trattamenti completati il 90 per cento ha avuto esito di guarigione, solo per il 10 per cento vi è stato bisogno di ricovero ospedaliero. Occorre favorire una maggiore diffusione dell'utilizzo delle cure da parte della medicina territoriale". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)