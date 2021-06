Italia: Di Maio, fra anti-Daesh e G20 in prossimi giorni saremo crocevia decisioni globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani inizia una tre giorni che renderà il l'Italia crocevia di importanti decisioni a livello globale. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, commentando gli appuntamenti che vedono protagonista l'Italia, dalla copresidenza della coalizione anti-Daesh alla ministeriale Esteri del G20. "Agli eventi previsti parteciperanno circa 100 delegazioni internazionali, con ministri e organizzazioni che operano in tutto il mondo", ha spiegato Di Maio. "Si parte con la ministeriale della Coalizione anti-Daesh, organizzata per la prima volta in Italia e presieduta assieme agli Usa: un focus sul contrasto al terrorismo, fondamentale per bloccare attentati e immigrazione irregolare. Oggi, durante l’incontro con il segretario di Stato Usa Blinken, abbiamo iniziato a tracciare i punti centrali che tratteremo domani", ha spiegato il titolare della Farnesina. (segue) (Res)