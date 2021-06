Italia: Di Maio, fra anti-Daesh e G20 in prossimi giorni saremo crocevia decisioni globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tappe successive saranno Bari, Matera e Brindisi per il G20 Esteri e Sviluppo. "Dobbiamo puntare su un multilateralismo efficace in grado di dare risposte concrete ai cittadini di tutto il mondo. Stiamo organizzando questi appuntamenti con il massimo impegno, e per questo lasciatemi ringraziare il nostro corpo diplomatico e tutte le Forze dell’Ordine che stanno svolgendo un grande lavoro. Mostreremo ai grandi della Terra un Paese all'altezza delle più importanti sfide globali, a partire dalla transizione ecologica", ha spiegato Di Maio. "Dobbiamo andare fieri delle nostre potenzialità e fare tesoro di questi momenti per rilanciare sempre più la nostra splendida Italia", ha concluso il capo della diplomazia italiana. (Res)