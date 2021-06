Usa-Italia: dipartimento di Stato, nostri Paesi "partner e alleati", rafforzare "eccellente cooperazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento, il dipartimento di Stato ricorda che l'esercito degli Stati Uniti mantiene una presenza in cinque importanti installazioni militari in Italia, dove ospita oltre 33mila militari statunitensi, civili del dipartimento della Difesa e loro familiari. L'Italia ospita il quartier generale della 6a flotta della Us Navy a Napoli e il Joint Force Command della Nato fuori Napoli a Lago Patria, prgosegue Washington, osservando che li Stati Uniti e l'Italia "concordano sul fatto che dobbiamo fare di più insieme per affrontare le minacce condivise nella regione del Mediterraneo e nel mondo". A questo proposito, al vertice della Nato dello scorso 14 giugno, il presidente Usa Joe Biden e il primo ministro italiano Mario Draghi hanno approvato una serie di proposte per rivitalizzare la Nato attraverso l'iniziativa Nato 2030. Anche gli Stati Uniti e l'Italia collaborano strettamente nell'ambito degli sforzi della Global Coalition per sconfiggere l'Isis, riferiscono gli Usa, dicendosi "impazienti" di continuare quell'impegno. (segue) (Nys)