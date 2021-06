Usa-Italia: dipartimento di Stato, nostri Paesi "partner e alleati", rafforzare "eccellente cooperazione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro rapporto è profondo e duraturo", si legge nella nota, che ricorda come gli Stati Uniti stabilirono relazioni diplomatiche con il Regno d'Italia nel 1861 e le riaffermarono nel 1946 quando l'Italia divenne una repubblica, aggiungendo che i due Paesi hanno saputo costruire "una forte partnership basata su valori comuni e su legami storici e familiari condivisi". Nel tour Blinken incontrerà il presidente italiano Sergio Mattarella, il primo ministro Mario Draghi e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per discutere "l'importanza dell'unità transatlantica" e "il nostro forte" rapporto bilaterale, oltre a co-presiedere con Di Maio la ministeriale anti Daesh prima di recarsi a Matera per partecipare alla riunione ministeriale degli Esteri del G20. "L'Italia e gli Stati Uniti condividono l'impegno per gli stessi valori: democrazia, diritti umani, stato di diritto, sicurezza e prosperità" - prosegue la nota, in cui Washington accoglie con favore l'attenzione dell'Italia sulla lotta alla pandemia di Covid-19, la lotta alla crisi climatica e la promozione di una ripresa economica sostenibile durante la sua presidenza del G20 di quest'anno, prima di ribadire che "la cooperazione per la sicurezza è al centro della nostra partnership". (segue) (Nys)