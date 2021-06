Usa-Italia: dipartimento di Stato, nostri Paesi "partner e alleati", rafforzare "eccellente cooperazione" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ultimo, importante punto del viaggio di Blinken in Italia è collegato all'aspetto economico. Gli Stati Uniti rappresentano il più grande mercato di esportazione extra Ue dell'Italia, ricorda Washington, osservando che l'anno scorso la bilancia commerciale fra i due Paesi si è attestata a 80 miliardi di dollari. "La nostra relazione, che spazia dal commercio di beni di consumo e prodotti agricoli alla cooperazione nelle industrie della difesa, ha stimolato la collaborazione in campi al di fuori del regno economico, compresa la sicurezza e la tecnologia spaziale", insistono gli Usa, ricordando che a partire dal 2019, gli investimenti diretti dell'Italia negli Stati Uniti sono stati pari a 32,8 miliardi di dollari, mentre gli investimenti diretti statunitensi in Italia sono stati di 34,9 miliardi di dollari. A partire dal 2018, inoltre, i posti di lavoro statunitensi legati agli investimenti diretti italiani negli Stati Uniti sono stati pari a 93.700, mentre 250mila posti di lavoro italiani erano legati agli investimenti diretti statunitensi in Italia. (segue) (Nys)