Usa-Italia: dipartimento di Stato, nostri Paesi "partner e alleati", rafforzare "eccellente cooperazione" (5)

- L'Italia, infine, è la seconda destinazione più popolare al mondo per gli studenti statunitensi che studiano all'estero, con oltre 35mila studenti statunitensi che studiano lì ogni anno. Gli studenti italiani, riferisce Washington, sono inoltre sempre più attratti dai programmi di scambio educativo negli Stati Uniti. Nell'anno accademico 2019/2020, più di 6mila italiani hanno scelto di studiare in un college o università degli Stati Uniti. Dall'istituzione della Commissione Fulbright Usa-Italia nel 1948, circa 14mila studenti, insegnanti, docenti e ricercatori italiani e americani hanno partecipato al programma di scambio internazionale Fulbright, migliorando le borse di studio attraverso lo scambio educativo. Il programma Fulbright Usa-Italia ha prodotto ex studenti che hanno avuto un impatto duraturo sui loro campi, tra cui i primi ministri italiani Giuliano Amato e Lamberto Dini, otto premi Nobel, dodici vincitori del Premio Pulitzer e cinque MacArthur Foundation Fellow. (Nys)