Vaticano-Usa: dipartimento di Stato, partner per affrontare cambiamento climatico e diritti umani

Gli Stati Uniti e la Santa Sede sono partner nell'affrontare la sfida del cambiamento climatico e della promozione dei diritti umani. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa in una nota diramata alla viglia dell'incontro in Vaticano tra il segretario di Stato, Antony Blinken e papa Francesco. Nel comunicato stampa, il dipartimento di Stato sottolinea con questo incontro "gli Stati Uniti celebrano le forti relazioni con la Santa Sede", ricordando "la stretta collaborazione per promuovere i diritti umani, combattere la tratta di esseri umani e il cambiamento climatico e cercare soluzioni pacifiche alle crisi in tutto il mondo". Come osserva la nota di Washington, "la Santa Sede intrattiene relazioni diplomatiche formali con 183 Paesi. La sua influenza si estende a oltre 1,3 miliardi di cattolici in tutto il mondo e anche a milioni di non cattolici. Con una presenza di base in quasi tutti i paesi del mondo, la Santa Sede è un partner fondamentale". Inoltre, secondo il dipartimento di Stato Usa, "la Santa Sede, attraverso ordini religiosi cattolici, comunità laicali e organizzazioni religiose, è tra le più grandi forze umanitarie del mondo". Gli Stati Uniti, prosegue il comunicato stampa, "apprezzano la loro cooperazione con la Santa Sede e le organizzazioni cattoliche sul campo per fornire aiuti umanitari con successo ed efficienza a individui e comunità bisognose in tutto il mondo". Secondo il dipartimento di Stato Usa, "mantenendo e rafforzando le relazioni diplomatiche con la Santa Sede, gli Stati Uniti beneficiano della loro impareggiabile presenza globale".