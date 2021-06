Vaticano-Usa: dipartimento di Stato, partner per affrontare cambiamento climatico e diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la sfida dei cambiamenti climatici, Washington osserva nella nota come papa Francesco abbiamo dimostrato “una leadership di lunga data sull'imperativo di affrontare la crisi climatica, invitando i leader politici e la società civile a prendersi cura dell'ambiente”. Il dipartimento di Stato Usa osserva in merito che “gli Stati Uniti e la Santa Sede stanno lavorando insieme per aumentare l'ambizione collettiva dei Paesi di affrontare la crisi climatica, anche aumentando e attuando obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni”. In merito alla promozione dei diritti umani, Washington sottolinea che l’argomento è una “priorità” comune, osservando che la Santa Sede “è stata a lungo un campione mondiale della dignità umana” e che Washington “non vede l’ora di lavorare insieme con il Vaticano su questo tema”. Infatti, secondo il dipartimento di Stato Usa, “la Santa Sede ha una lunga storia di promozione della libertà di religione o di credo, anche attraverso il patrocinio e il dialogo interreligioso”. (segue) (Nys)