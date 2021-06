Covid: assessore Lazio, oggi un decesso a Roma, zero nel resto della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su quasi 5 mila tamponi molecolari (meno 3.128 rispetto a ieri) e oltre 13 mila antigenici per un totale di oltre 18 mila test, nel Lazio si registrano oggi 93 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 14 rispetto a ieri), con 62 contagi a Roma. Inoltre, si registra un solo decesso (meno 2 rispetto a ieri) e 119 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 209 (più 15 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 57 (meno 3 rispetto a ieri). Il valore Rt è a 0,66 con incidenza 12,83/100 mila abitanti. "Oggi un solo decesso a Roma, ma zero decessi nel resto della regione. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,8 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5 per cento. I casi a Roma città sono a quota 62". Lo spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Dalla prossima settimana saranno sequenziati il 100 per cento dei tamponi positivi: è stata creata task force che migliorerà ulteriormente l'attività di tracing", aggiunge l'assessore. (Rer)