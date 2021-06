Difesa: fase finale gara nuovo caccia svizzero, Airbus propone assemblaggio in territorio elvetico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della difesa di Germania, Italia, Spagna e Gran Bretagna hanno scritto a Berna lo scorso anno offrendo non solo cooperazione militare, fra cui attività di formazione, ma anche partenariati a livello economico, energetico, scientifico, ambientale, nei comparti dei trasporti, di sicurezza informatica e delle infrastrutture, ha detto Brenner. La Francia sta spingendo Berna a scegliere il Rafale, mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha discusso dell'accordo con le autorità svizzeri mentre si trovava a Ginevra il 16 giugno scorso per incontrare l’omologo russo Vladimir Putin. La gara d’appalto mira a sostituire i McDonnell Douglas F/A-18C/D Hornets e i pochi Northrop F-5 rimasti in dotazione. Lo scopo principale del prossimo caccia multiruolo in dotazione al governo svizzero saranno delle missioni di polizia aerea. (Geb)