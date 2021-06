Milano: deve scontare ancora due anni e un mese di reclusione, arrestato dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di sabato 26 giugno gli agenti della polizia di Milano hanno dato esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di nazionalità senegalese trentenne che da successivi accertamenti è risultato avere a carico un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano per scontare un residuo di pena di due anni e un mese per rapina aggravata. L'uomo dopo essere stato fermato e controllato ina via Lecco, angolo bastioni di Porta Venezia, è stato condotto dagli agenti presso il carcere di San Vittore (Rem)